وصول مساعدات برتغالية وألمانية إلى بيروت

محمد اسماعيل - القاهرة - بيروت - (د ب أ)

وصلت إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، مساء اليوم السبت، شحنة مساعدات أساسية مقدمة من "وكالة التعاون البرتغالية" و"منظمة أورينتالفر غير الحكومية الألمانية".

وتتضمن شحنة اليوم مساعدات أساسية، من بينها سيارات إسعاف ومعدات حماية شخصية وأدوية وأجهزة اتصالات مقدمة إلى الدفاع المدني اللبناني.

وستلبي المستلزمات الاحتياجات الإنسانية للسكان الذين هم بحاجة للمساعدة بعد تفجير مرفأ بيروت ونتيجة تفشي جائحة كورونا، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.