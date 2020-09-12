بومبيو: نشعر بالقلق بشأن أعمال التنقيب التركية في شرق المتوسط

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

أعرب وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن الولايات المتحدة تشعر بقلق بشأن أعمال التنقيب التركية في منطقة شرق البحر المتوسط، لافتًا إلى أن الرئيس الأمريكي تحدث مع نظيره التركي وشددا على ضرورة حل الأزمة بالحوار.

وأعلن بومبيو في مؤتمر صحفي مع الرئيس القبرصي، اليوم، ونقلته فضائية العربية، عن توقيع الولايات المتحدة مذكرة تفاهم لإقامة مركز تدريب للأمن البحري في قبرص، لافتًا إلى أن واشنطن تربطها علاقات شراكة مع قبرص.

من جهته، أكد الرئيس القبرصي، نيكوس اناستاسيادس، على ضرورة أن تنهي تركيا أعمالها العدوانية في شرق المتوسط، بعدما أعلنت أكثر من مرة استمرارها في التنقيب عن النفط في المنطقة.

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وأضاف أنه بحث مع مايك بومبيو رفع حظر الأسلحة عن قبرص.

وتوجه اليوم إلى قبرص في زيارة تستهدف بحث عدد من القضايا المشتركة بين البلدين.

وقال جيل براون نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية اليوم إن بومبيو سيلتقي في العاصمة القبرصية نيقوسيا بالرئيس أناستاسيادس ووزير الخارجية كريستودوليديس لمناقشة التوترات المستمرة في شرق البحر الأبيض المتوسط وتعميق العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وجمهورية قبرص.

وأضاف أن المباحثات سوف تركز كذلك على تأكيد دعم الولايات المتحدة لتسوية شاملة لإعادة توحيد الجزيرة القبرصية كاتحاد فيدرالي ثنائي، مما سيفيد جميع القبارصة والمنطقة ككل.