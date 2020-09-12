اجراء جديد اتخذه “تويتر” ضد ترامب

دونالد ترامب
اتخذ موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي إجراء جديدا ضد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، شمل تغريدة دعا فيها الناخبين في ولاية كارولاينا الشمالية للتصويت مرتين في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
ووضع “تويتر” على تغريدة ترامب علامة تنص على أنها تخالف معايير الموقع الخاصة بـ”النزاهة المدنية والانتخابية”، إذ تشجع الناخبين على احتمال التصويت مرتين.
وفي تغريدة منفصلة، حذر الفريق الخاص بالسلامة في “تويتر” من أن التصويت مرتين يعد أمرا غير قانوني في كارولاينا الشمالية.
ولم يمنع الموقع الوصول إلى التغريدة، بدعوى أنها قد تشكل موضع اهتمام اجتماعي، لكنه فرض قيودا على التعامل معها، ما يمنع إعادة نشرها من دون تعليق والإعجاب بها والرد عليها.
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