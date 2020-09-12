اتصال هاتفي بين وزيري الخارجية البحريني والإسرائيلي

كتبت أسماء لمنور في السبت 12 سبتمبر 2020 10:17 مساءً - منذ ساعتين

بحث وزير الخارجية البحريني عبداللطيف بن راشد الزياني، في اتصال هاتفي، اليوم السبت، مع نظيره الإسرائيلي غابي أشكنازي، اتفاق السلام بين الدولتين، حسبما أفادت وكالة أنباء البحرين (بنا).

وتبادل الوزيران خلال الاتصال التهاني والأحاديث الودية بمناسبة إعلان السلام بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل، الذي تم الإعلان عنه أمس الجمعة في اتصال هاتفي بين ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأكد الوزيران أهمية المضي قدماً بهذه العلاقات في مختلف المجالات خدمة للمصالح المشتركة، وبما يسهم في تعزيز الاستقرار والسلم في المنطقة.

وأعلن الرئيس الأمريكي أمس الجمعة توصل البحرين وإسرائيل إلى اتفاق يسري بموجبه تطبيع العلاقات بينهما، لتصبح المنامة ثاني عاصمة خليجية تقيم علاقات سياسية مع تل أبيب في الآونة الأخيرة بعد الإعلان التاريخي عن معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل.