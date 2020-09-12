بعد نجاح “شي وقات”.. جايلان وزوجها بتهوفن يصدران أغنية جديدة عن المهاجرين – فيديو

عادت الفنانة جايلان، ليلة أمس الخميس، إلى ساحة الإصدارات، بإصدار كليب جديد، تحت عنوان “إترونجي”، وضعت فيه يدها في يد زوجها “بتهوفن”، للمرة الثانية على التوالي.

وتحدث بتهوفن، وجيلان، في كلمات عملهما الجديد، عن حياة المهاجرين، الذين اختاروا الاستقرار في دول أجنبية، من أجل تحسين وضعهم الاجتماعي، على الرغم من مرارة الغربة.

واستطاع العمل، في أقل من 24 ساعة، دخول قائمة “تراند” يوتوب بالمغرب، حيث احتل المرتبة 3 بمجموع مشاهدات تجاوز نصف مليون مشاهدة.

وسبق أن طرحت جيلان عملها الأول مع زوجها بتهوفن بعنوان “شي وقات”، الذي وجد انتشارا واسعا، لتحدثه عن موضوع عام، يعيشه جميع الناس، وهو الأوقات الصعبة، التي يصادفها الإنسان في حياته بسبب الأقدار، وطبيعة التصرفات السائدة في المجتمع.