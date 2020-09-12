مظاهرات “السترات الصفراء” تعود لشوارع باريس.. ومواجهات بين المحتجين وقوات الأمن

وقعت صدامات، اليوم السبت، في العاصمة الفرنسية باريس خلال تظاهرة ضمت نحو ألف شخص من حركة “السترات الصفراء” التي عاودت التعبئة بعد توقف طويل.

وتسعى الحركة المناهضة للنخب والمطالبة بتعزيز العدالة الاجتماعية والتي انطلقت في 17 نوفمبر 2018 إلى استعادة زخمها بعدما احتلت في العام الماضي ساحات في مختلف أنحاء فرنسا ونظمت تظاهرات تخل لتها أحيانا أعمال عنف.

ووقعت صدامات بين محتجين وقوات الأمن في شمال غرب العاصمة الفرنسية قرب ساحة واغرام حيث تجمع المتظاهرون السبت، وتم إحراق سيارة ومستوعبات نفايات وتخريب ممتلكات عامة. وأطلقت قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين الذين لم يتقي دوا بالمسار المصرح لهم به، وفق ما نقلته وسائل إعلام فرنسية. Advertisements

وشهدت العاصمة انتشارا كثيفا لقوات الأمن التي كانت تتوقع مشاركة ما بين أربعة وخمسة آلاف شخص في التحرك. وأقام عناصر الأمن حواجز واعتقلوا عددا من الأشخاص، فيما بلغ عدد الموقوفين 154 شخصا لحيازتهم “مفكات ومعاول ثلج وقواطع أسلاك وسكاكين”، وفق ما أعلنت الشرطة.

وفي وسط باريس رفع المتظاهرون لافتات كتب عليها “نريد ملء ثلاجتنا بكرامة” و”غدا لون السماء سيكون أصفر”.

أقر مايكل وهو باريسي يبلغ 43 عاما بأن “الحركة ماتت، أقولها بصراحة، لكن نحن هنا لأنه ليس لدينا ما نخسره”، فيما عبر المتقاعدان باتريك وباسكال “اليوم هو اختبار” مؤكدين أن “الحركة لم تنته”.

وشهدت مناطق فرنسية أخرى تجمعات لمئات النشطاء في الحركة لا سيما تولوز (جنوب غرب)، فيما منعت التظاهرات في ليون، فيما شهدت منطقة كولمار “شمال شرق فرنسا” عمد ما بين مئة ومئة وخمسين متظاهرا في إلى تغطية “تمثال الحرية” بكمامة صفراء.