فيلم "نومادلاند" يُتوّج بجائزة الأسد الذهبي في مهرجان البندقية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - توّج فيلم "نومادلاند" للمخرجة الأميركيّة الصينيّة، كلويه جاو، اليوم السبت، بجائزة الأسد الذهبي في مهرجان البندقية التي منحتها لجنة الدورة السابعة والسبعين من هذا الحدث السينمائي برئاسة الممثلة الأسترالية كايت بلانشيت.

هذه المخرجة البالغة 38 عاما هي أول امرأة تنال هذه المكافأة السينمائية العريقة منذ عشر سنوات حين فازت بها مواطنتها صوفيا كوبولا سنة 2010 عن فيلمها "ساموير".

ويصوّر العمل، وهو من الإنتاجات الأميركية القليلة المشاركة في دورة المهرجان هذه السنة، قصة امرأة محطمة تترك كل شيء لعيش حياة ترحال تؤدي دورها الممثلة فرانسس ماكدورماند الحائزة جائزتي أوسكار.

ويغوص الفيلم في عالم "سكان المقطورات"، أي الأميركيون الذين يمضون أوقاتهم في مركبات مستصلحة تضم مساحة للنوم ويعيشون من الأعمال البسيطة، حتى أنهم باتوا يشكلون ما يشبه المجتمع الصغير ويتواصلون في ما بينهم خلال لقاءات الصدفة على الطرقات أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

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كذلك منحت جائزة لجنة التحكيم الكبرى إلى "نويفو أوردن" للمكسيكي ميشال فرانكو، فيما كانت جائزة الأسد الفضي لأفضل مخرج من نصيب الياباني كيوشي كوراساوا عن فيلم "وايف أوف إيه سباي".

أما لناحية جوائز الأداء، فقد نالت البريطانية فانيسا كيربي التي عُرفت خصوصا بتأديتها دور الأميرة مارغاريت في مسلسل "ذي كراون"، جائزة أفضل ممثلة عن بطولتها في فيلم "بيسز أوف إيه وومان" للمجري كورنل موندروشو. وهي تجسد فيه دور امرأة تنقلب حياتها بسبب تعسّر عملية ولادتها في المنزل.

كذلك نال الممثل الإيطالي بييرفرانشيسكو فافينو جائزة عن مشاركته في فيلم "بادرينوسترو" لكلاوديو نوتشي بدور موظف حكومي إيطالي رفيع يتعرض لاعتداء خلال فترة الاضطرابات السياسية المعروفة بـ"سنوات الرصاص".