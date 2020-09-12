شكرا لقرائتكم خبر عن 16 قتيلاً في حرائق غابات الولايات المتحدة والان مع التفاصيل

السبت 12 سبتمبر 2020

حذّر مسؤولون أميركيون من وقوع خسائر بشرية كبيرة فيما يشارك أكثر من 20 ألف رجل إطفاء من كل أنحاء الولايات المتحدة في مكافحة حرائق الغابات المميتة في الساحل الغربي للولايات المتحدة.



وأثارت توقعات الأرصاد الجوية بانخفاض في درجات الحرارة، بعض الأمل في الحصول على فترة راحة في الأيام المقبلة، لكن لا يزال من الصعب قياس الحجم الحقيقي للدمار الناجم عن عشرات الحرائق الهائلة التي اندلعت في ولايات كاليفورنيا وأوريغون وواشنطن.

وتم تأكيد 16 وفاة هذا الأسبوع مع تدمير مساحات شاسعة من الأراضي.

وقال أندرو فيلبس مدير مكتب إدارة الطوارئ في ولاية أوريغون الجمعة "نحن نستعد لحادث وفيات جماعية استنادا إلى المعلومات التي لدينا وعدد المباني التي تم تدميرها".

وتعرّف ولاية أوريغون "الوفيات الجماعية" بأنه حادث يسبب الموت والمعاناة التي لا يمكن مواجهتها بالموارد الفردية أو المجتمعية، وفقا لصحيفة "واشنطن بوست".

وحذّر حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم أثناء زيارته لغابة محترقة قرب مكان اندلاع حريق "نورث كومبلكس" من أنه "نتوقع أن يرتفع عدد (الوفيات) مع عودتنا إلى المناطق التي دمرتها ألسنة اللهب خصوصا مع تلاشي الدخان".

وقد تأكد مقتل عشرة أشخاص جراء هذا الحريق في مقاطعة بيوت الذي كان يمتد بسرعة في اتجاه مدينة أوروفيل في وقت سابق من الأسبوع بسبب الرياح القوية والجافة ودرجات الحرارة المرتفعة.

لكن نيوسوم لفت إلى أن الطقس "بدأ يتحسن" مع استقرار الرياح وتوقع هطول بعض الأمطار.

وفي أوريغون المجاورة حيث احترق 400 ألف هكتار وأعلن عن مقتل ثلاثة أشخاص وما زال العشرات في عداد المفقودين.

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وأعربت الحاكمة كايت براون عن أملها في أن تكون الولاية قد تجاوزت مرحلة الخطر.

وقالت براون خلال مؤتمر صحافي إن أكثر من 40 ألفا من سكان أوريغون فروا من منازلهم حتى الآن، مع وجود حوالى نصف مليون تحت تحذيرات الإخلاء، موضحة الأرقام السابقة التي قدمها مسؤولو الولاية.

وتابعت "الطقس الذي غذى هذه الحرائق في الأيام القليلة الماضية تغيّر أخيرا" مضيفة "نتوقع أن يأتي هواء أكثر برودة ورطوبة في الأيام القليلة المقبلة وهذا خبر سار فعلا".

ولفتت براون إلى أن عشرات الأشخاص ما زالوا في عداد المفقودين بسبب الحرائق.

وحتى في الوقت الذي أعطت فيه توقعات الطقس أملا ضئيلا، رسم نيوسوم صورة قاتمة لولاية كاليفورنيا باعتبارها عصفور كناري في منجم فحم يمثل التغير المناخي.

وقال في تصريحات متلفزة بينما كان يجول في المناطق المتضررة "أنا منهك قليلا لأننا يجب أن نواصل مناقشة هذه القضية. هذه حالة طوارئ مناخية. هذا أمر حقيقي وهو يحصل الآن".

وأضاف "إنها العاصفة المثالية".

وأصبح حريق "كومبلكس فاير" الذي اندلع هذا الأسبوع، الأكبر في تاريخ كاليفورنيا بعدما أتى على 746 ألف فدان من الغطاء النباتي الجاف في شمال الولاية حيث اندلعت حرائق عدة.