العراق: مقتل 4 إرهابيين في كمين قرب سامراء

السبت 12 سبتمبر 2020

أعلن مصدر أمني عراقي في محافظة صلاح الدين اليوم السبت مقتل والي ولاية صلاح الدين في تنظيم داعش وثلاثة من مرافقيه في كمين جنوب شرقي سامراء شمالي بغداد.



وقال العقيد محمد خليل البازي من قيادة شرطة محافظة صلاح الدين إن" قوة مشتركة من الجيش والشرطة نصبت كمينا الليلة الماضية لعدد من عناصر داعش في منطقة الفرحاتية جنوب شرقي سامراء اعقبه حصول اشتباك مع الجماعة المسلحة أسفر عن مقتل والي صلاح الدين وثلاثة من مرافقيه".

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وأضاف ان" اثنين من مرافقيه كانوا يرتدون احزمة ناسفة جرى إبطال مفعولها في ما بعد"، موضحا أن "الكمين تم بناء على معلومات استخبارية تؤكد دخول الوالي إلى محافظة صلاح الدين قادما من محافظة الأنبار".

ومازال التنظيم المتطرف ينشط في معظم مناطق محافظة صلاح الدين والمحافظات المجاورة لها وينفذ عمليات ضد القوات الأمنية العراقية والمدنيين على الرغم من إعلان الحكومة العراقية القضاء على التنظيم عسكريا قبل أكثر من عامين.