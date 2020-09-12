شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب يسجل 2238 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجل المغرب خلال الـ 24 الساعة الماضية 2238 حالة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي إلى 84435 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية أن عدد الوفيات بلغ 1553 بعد تسجيل 29 حالة وفاة خلال الـ24 الساعة الماضية، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 65867 بعد تعافي 1673.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن عدد الحالات الموجودة حاليا في طور العلاج هو 17015، من بينها 252 حالة خطيرة.