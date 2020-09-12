شكرا لقرائتكم خبر عن رقم قياسي جديد.. 10 آلاف إصابة بكورونا في فرنسا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت السلطات الصحية الفرنسية اليوم السبت، تسجيل 10561 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في رقم قياسي جديد مع تجاوز الإصابات حاجز العشرة آلاف للمرة الأولى.

وكان الرقم السابق المسجل هو 9843 إصابة جديدة يوم الخميس.