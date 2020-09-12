

قضت محكمة مصرية اليوم السبت بالسجن المؤبد بحق محمد بديع مرشد جماعة الأخوان المسلمين و11 آخرين في قضية "أحداث عنف بورسعيد".

وأصدرت محكمة جنايات بورسعيد والمنعقدة بمجمع محاكم طرة اليوم حكمها في إعادة محاكمة بديع و74 آخرين من قيادات جماعة الإخوان، في أحداث العنف التي وقعت في محافظة بورسعيد في آب/أغسطس 2013، والمعروفة إعلامياً باسم "أحداث قسم شرطة العرب".

وعاقبت المحكمة 56 من المتهمين في القضية بالسجن المشدد 3 سنوات، وقضت غيابياً على اثنين في القضية بالسجن المشدد 3 سنوات.

كما حكمت بالسجن لمدة ستة أشهر على ثلاثة، وانقضاء الدعوى الجنائية لوفاة شخص واحد.

وكانت النيابة نسبت للمتهمين بأنهم في الفترة من 16 آب/أغسطس 2013 ارتكبوا بدائرة قسم شرطة العرب بمحافظة بورسعيد، "جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء عملهم بالقوة والعنف حال حمل بعضهم أسلحة نارية وبيضاء وقنابل مولوتوف مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص".

وكانت محكمة جنايات بورسعيد أصدرت حكما بمعاقبة بديع والقياديين محمد البلتاجى وصفوت حجازى و16 آخرين بالسجن المؤبد، ومعاقبة 76 متهمًا آخرين هاربين بذات عقوبة السجن المؤبد غيابياً لكل منهم، ومعاقبة 28 آخرين حضوريًا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، والقضاء ببراءة 68 متهمًا، مما هو منسوب إليهم من اتهامات.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محكمة مصرية تقضي بالمؤبد على مرشد الأخوان و11 آخرين في أحداث عنف بورسعيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المجلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.