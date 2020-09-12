كندا تعلن عدم تسجيل أي حالة وفاة بكوفيد-19 لأول مرة منذ مارس



أشارت بيانات وكالة الصحة العامة الكندية التي نشرت في ساعة متأخرة من مساء الجمعة إلى عدم تسجيل كندا أي حالة وفاة جراء مرض كوفيد-19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية وذلك لأول مرة منذ 15 مارس آذار.

وأظهرت البيانات الحكومية أن عدد حالات الوفاة جراء الجائحة بكندا بلغ 9163 حالة حتى 11 سبتمبر أيلول وهو نفس عدد الوفيات الذي تم تسجيله في العاشر من سبتمبر أيلول.

ولكن البيانات أظهرت ارتفاع عدد حالات الإصابة بكورونا 702 حالة ليصبح 135626 في 11 سبتمبر أيلول مقارنة باليوم السابق.



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