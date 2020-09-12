شرطة بغداد تلقي القبض على عنصر من 'الجريذي'

اعلنت قيادة شرطة بغداد، السبت، عن القبض على احد عناصر "الجريذي" في العاصمة.
وقال مدير علاقات واعلام القيادة المقدم عزيز ناصر في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "بناءا على توجيهات واشراف وكيل الوزارة لشؤون الشرطة وبمتابعة قائد شرطة بغداد، القت مفارز مركز شرطة السعدون التابع لشرطة الرصافة قيادة شرطة بغداد على متهم ضمن منطقة البتاوين حيث تم ضبط بصحبته قنبلة يدوية (رمانة) بالاضافة الى مادة الكرستال المخدرة وادوات تعاطي".
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