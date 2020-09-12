الاعلام الامني تصدر بيانا بشأن استهداف رتل للدعم اللوجستي في صلاح الدين

اصدرت خلية الإعلام الأمني، السبت، بيانا بشأن استهداف رتل للدعم اللوجستي تابع للتحالف الدولي في صلاح الدين.
وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "عبوة ناسفة انفجرت على رتل لاحدى الشركات العراقية المتعاقدة مع قوات التحالف الدولي، في قرية الرياش بمحافظة صلاح الدين".
واضافت ان "ذلك ادى الى تضرر إحدى العجلات وإصابة احد المواطنين الذي يعمل سائق مع الشركة".
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