عبوة تستهدف رتلاً لدعم التحالف الدولي في صلاح الدين

افاد مصدر امني، السبت، بانفجار عبوة اثناء مرور رتل لدعم التحالف الدولي في صلاح الدين وقال المصدر في حديث لـ السومرية نويز، إن "عبوة ناسفة انفجرت، مساء اليوم، واستهدفت رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي في صلاح الدين"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

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