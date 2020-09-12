الجزائر تسجل أدنى حصيلة إصابات بكورونا منذ أواخر حزيران

وقالت وزارة الصحة إن إجمالي الإصابات بالفيروس وصل إلى 48007 حالات، فيما بلغ عدد الوفيات 1605، بعد تسجيل 6 حالات وفاة منذ أمس الجمعة.

وحسب البيان فإن 18 ولاية سجلت من إصابة واحدة إلى 9 إصابات، وأن 8 ولايات سجلت أكثر من 10 إصابات أو أكثر خلال الـ24 ساعة الماضية، في حين أن 22 ولاية لم تسجل أي إصابة جديدة.