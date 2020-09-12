دولة عربية تدعو الى الاستعداد للاسوأ بشأن كورونا

دعا رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، السبت، الى الاستعداد للاسوأ بشأن فيروس كورونا.
ولفت إلى "استعداد الحكومة لزيادة عدد فرق التقصي الوبائي وتزويدها بجميع احتياجاتها للقيام بدورها في تنفيذ التقصي الوبائي وحصر المرض واكتشاف البؤر الأكثر سخونة وكسر سلسلة العدوى".
وشدد الرزاز على "ضرورة الاستعداد والتحضير لأسوأ السيناريوهات في ما يتعلق بالحالة الوبائية، ولاسيما في ظل زيادة أعداد الحالات المسجلة محليا خلال الفترة الماضية".
من جهتهم، تحدث عدد من الأطباء العاملين ضمن فرق التقضي الوبائي حول الجهود التي تبذلها الفرق لاحتواء الأزمة والسيطرة على الوضع الوبائي، مشيرين إلى أن الفريق يجري يوميا بين 100 إلى 200 فحص كورونا لمصابين ومخالطيهم.
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