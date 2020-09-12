ليفربول يستهل حملة الدفاع عن لقب البريميرليج بفوز صعب على ليدز يونايتد

واستقبل ليفربول نظيره ليدز، على ملعب "آنفيلد" ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر الدوري الانجليزي.

وشارك محمد صلاح في اللقاء أساسيًا وأكمل اللقاء حتى نهايته إذ سجل هاتريك أمن أول 3 نقاط لليفربول في البريميرليج.



ومنح محمد صلاح التقدم لليفربول في الدقيقة 4، من ركلة جزاء تسبب فيها بعدما ارتطمت تسديدته بيد روبن كوخ، مدافع ليدز.

وألغى حكم المباراة هدفًا لليدز سجله هيلدر كوستا في الدقيقة 9، بداعي التسلل.

وعادل جاك هاريسون النتيجة لصالح ليدز في الدقيقة 12 بعدما تلاعب بدفاع ليفربول قبل أن يسدد كرة أرضية فشل أليسون في إبعادها.

وفي الدقيقة 16، ألغى الحكم هدفًا لساديو ماني، بداعي التسلل أيضًا ولكن على أندي روبرتسون الذي اشترك في اللعبة.



وتقدم فيرجيل فان دايك، مجددًا للريدز في الدقيقة 20، من رأسية قوية لا تصد ولا ترد.

ووقع فان دايك في خطأ فادح ليمنح ليدز الهدف الثاني، الذي سجله باتريك بامفورد في الدقيقة 30 من عمر اللقاء.

وعاد محمد صلاح، ليسجل هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه في الدقيقة 33، بتسديدة صاروخية لم يحول بينها وبين الشباك أي مانع.

مع بداية الشوط الثاني، حرم إيلان ميلييه، حارس ليدز، جيني فينالدوم من تسجيل هدف محقق في الدقيقة 49.

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وألغى حكم المباراة هدف سجله ألكسندر أرنولد في مرماه بالخطأ بالدقيقة 58، بداعي التسلل على هاريسون المشارك في اللعبة.

وتمكن ليدز من تسجيل هدف التعادل مرة ثالثة عن طريق ماتيوز كليتش في الدقيقة 66.

وكاد كالفين فيليبس أن يسجل هدفًا رائعًا من ركلة حرة في الدقيقة 76، ولكن تسديدته مرت بمحاذاة القائم الأيمن لأليسون.

وفي الدقيقة 79 ألغى هدف سجله فان دايك بحجة وجود مخالفة من زميله كورتيس جونز على لاعب ليدز.

وتمكن محمد صلاح من تسجيل هدفه الثالث والرابع لفريقه في الدقيقة 88، من ركلة جزاء حصل عليها زميله فابينيو بعدما تعرض للعرقلة من رودريجو.

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