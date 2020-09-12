المنافذ تعلن ضبط 55 هيكل عجلة مخالفة للضوابط في منفذ زرباطية

وذكرت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه" تم ضبط خمس ناقلات في بوابه البحث والتحري ( خارج الحرم الكمركي) بعد انجاز معاملتها الكمركية من قبل مركز كمرك زرباطية تحمل 55 هيكل لسيارات نوع بيجو اصفر اللون عائدة للشركة العامة للسيارات".واضافت انه "بعد تدقيق المعاملات الكمركية مع البضاعة تبين ان هناك اختلاف في وصف البضاعة حيث ذكر في العقد أنها هياكل سيارات نوع سايبا ايراني والمحمله هي هياكل سيارات نوع بيجو وهذا يعد مخالفه كمركية".

واكدت الهيئة انه "تم تنظم محضر ضبط بذلك واحيلت للجهات المختصه بغيه عرضها على القاضي المختص".

