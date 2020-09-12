محلل سياسي: معاهدة السلام بين البحرين وإسرائيل خطوة جريئة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال المحلل السياسي سعد راشد إن توقيع معاهدة السلام بين البحرين وإسرائيل خطوة جريئة، أكدت حقوق الشعب الفلسطيني.

البحرين: اتفاق السلام قرار شجاع ودعمنا لفلسطين ثابت وقال وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني إن إعلان قيام العلاقات مع إسرائيل قرار تاريخي وشجاع. Advertisements صحف البحرين تحتفي بمعاهدة السلام: تعزز الاستقرار وتحمي حقوق فلسطين

وأضاف الزياني، في تصريحات إعلامية "نحن دولة ذات سيادة ونتخذ قراراتنا بناء على ثوابتنا الوطنية والعربية". وأوضح أن "إقامة العلاقات مع إسرائيل هدفها جعل منطقة الشرق الأوسط مستقرة وآمنة."، مجددا التأكيد على تمسك مملكة البحرين بحقوق الشعب الفلسطيني، والسعى لإشاعة السلام في الشرق الأوسط.

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