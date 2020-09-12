مستشار سابق لترامب: معاهدات السلام تحاصر إرهاب إيران

قال جيسون جرينبلات، المستشار الخاص السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، السبت، إن معاهدات السلام بين إسرائيل ودولتي الإمارات والبحرين تحاصر إرهاب وأطماع إيران في المنطقة.

ودعا جرينبلات، خلال مقال تحليلي نشره موقع "سي إن إن" الأمريكي، دول الشرق الأوسط والعالم إلى أهمية التركيز على إنهاء"الاحتلال الإيراني" ومحاربة نفوذه المتنامي في المنطقة.

وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن "معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل تحطم الحواجز بين إسرائيل وجيرانها".

وأوضح أن إعلان البحرين بتوقيع اتفاق سلام مع إسرائيل "يؤكد الطبيعة الزلزالية لكيفية تغير سياسات الشرق الأوسط وإدراك المزيد من الدول لمصالحها المشتركة والتهديد الحقيقي للأمن في المنطقة".

وشدد جيسون جرينبلات على ضرورة تركيز دول المنطقة والعالم في المرحلة المقبلة على إنهاء "الاحتلال الإيراني" بالمنطقة ووقف دعمه للمليشيات المسلحة في العراق وحزب الله في لبنان ومليشيا الحوثي في اليمن.

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ولفت إلى أن "دول المنطقة التي ترغب في توفير الأمن الدائم والازدهار لشعوبها ينبغي أن تعمل على احتواء النظام الإيراني.

وأمس الجمعة، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انضمام البحرين إلى الإمارات في إبرام معاهدة سلام مع إسرائيل، في خطوة تهدف إلى تهدئة التوترات في الشرق الأوسط.



وبحسب ترامب فإن المعاهدة بين البحرين وإسرائيل تمثل نقلة تاريخية أخرى باتجاه السلام في الشرق الأوسط.

ووجه الرئيس الأمريكي الشكر إلى مملكة البحرين على استضافتها ورشة السلام في المنامة 25 يونيو/حزيران 2019، مؤكداً أنها كانت خطوة هامة لتحقيق الاستقرار.

وباتت البحرين ثاني دولة عربية تتفق على معاهدة سلام مع إسرائيل بعد الإمارات خلال 30 يوما فقط.