شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بريطانيا تسجل 3497 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 سبتمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 ذكرت اليوم السبت وكالة بلومبرغ للأنباء أن المملكة المتحدة سجلت اليوم 3497 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد - 19.

Advertisements وفى الوقت ذاته أفاد موقع وورلد ميتر المعني بالإحصاءات بأن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في المملكة المتحدة بلغ 365 ألفا و 174 حالة اليوم السبت. وأشارت بيانات الموقع إلى أن عدد الوفيات في المملكة المتحدة جراء الفيروس بلغ 41 ألفا و 623 حالة، بعد تسجيل تسع حالات وفاة جديدة، فيما وصل عدد الحالات الخطرة إلى 79 حالة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بريطانيا تسجل 3497 إصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.