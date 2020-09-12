شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فرنسا تسجل رقما قياسيا جديدا بإصابات كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت السلطات الصحية الفرنسية اليوم السبت تسجيل 10561 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في رقم قياسي جديد مع تجاوز الإصابات حاجز العشرة آلاف للمرة الأولى.



وكان الرقم السابق المسجل هو 9843 إصابة جديدة يوم الخميس.

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