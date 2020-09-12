اليونان تعزز قدراتها العسكرية بالرافال والفرقاطات الفرنسية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت اليونان اليوم السبت، أنها ستعزز قدراتها العسكرية بطائرات الرافال والفرقاطات الفرنسية.



وقال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، إن بلاده ستعزز قواتها المسلحة بـ18 طائرة رافال التي تصنعها شركة داسو، و4 فرقاطات فرنسية أيضاً.

وأشار رئيس الوزراء اليوناني إلى أنه سيتم تجنيد 15 ألفا في الجيش خلال السنوات الخمس القادمة.

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وأكد ميتسوتاكيس أن اليونان ستعمل أيضاً على تعزيز قدراتها الدفاعية بأسلحة جديدة وطوربيدات وصواريخ، إلى جانب تحديث صناعة الدفاع الوطنية التي تكبدت خسائر في السنوات الماضية.

وندد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس الماضي، بـ"لعبة الهيمنة لقوى تاريخية" في البحر الأبيض المتوسط وليبيا، مطالبا تركيا بوقف التنقيب عن الغاز في المتوسط، والامتناع عن تصدير الأسلحة إلى ليبيا.

وقال في ختام قمة، عقدت بجزيرة كورسيكا، وجمعت رؤساء دول وحكومات جنوب الاتحاد الأوروبي، إنّ "بحرنا الأبيض المتوسط اليوم مسرح لنزاعات مستمرة، في ليبيا للعبة الهيمنة لقوى تاريخية تسعى إلى زعزعة استقرار المنطقة كافة، والدور التركي يثير القلق".

وأضاف، أنّ دول المتوسط السبع تريد "حواراً بنية حسنة" مع تركيا التي تقود سياسة توسعية في البحر الأبيض المتوسط.