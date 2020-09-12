شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر برنامج الشيخة فاطمة للتطوع يطلق مبادرة التوعية الصحية العمالية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أطلق برنامج الشيخة فاطمة بنت مبارك للتطوع مبادرة التوعية الصحية العمالية التطوعية الهادفة الى نشر الوعي و التثقيف الصحي بين العمال تحت شعار "لا تشلون هم" بإشراف أطباء الإمارات و مشاركة المتطوعين الصحيين من سفراء الإمارات للتوعية والتثقيف الصحي باستخدام حافلات متنقلة مزودة بتكنولوجيا التثقيف الصحي الميداني والإفتراضي.



يأتي ذلك بمبادرة مشتركة مع مبادرة زايد العطاء و الاتحاد النسائي العام ودائرة البلديات والنقل و بلدية مدينة أبوظبي ومركز أبوظبي للتطوع وعيادة صحة المجتمع المتحركة وجمعية إمارات العطاء في نموذج للعمل المشترك بين مؤسسات الاتحادية والمحلية بالدولة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والأهلية غير الربحية لتبني مبادرات تساهم بشكل فاعل في تعزيز الصحة المجتمعية والعمالية والمؤسسية.

و قالت نورة خليفة السويدي مديرة الاتحاد النسائي العام إن برنامج الشيخة فاطمة بنت مبارك للتطوع أطلق مبادرة الإمارات للتوعية الصحية التطوعية بهدف استقطاب الخبراء من الكوادر الصحية من خط الدفاع الأول محليا ودوليا وتأهيلهم وتمكينهم من التطوع الصحي في مختلف إمارات الدولة لخدمة مختلف فئات المجتمع ورد الجميل للوطن من خلال تبني حزمة من المبادرات الصحية التطوعية التي تسهم في زيادة الوعي المجتمعي بأهم الأمراض وأفضل سبل الوقاية والعلاج و بالأخص الأمراض الوبائية والمزمنة إضافة إلى تبني أفكار و مشاريع مبتكرة في مجال التوعية والتثقيف الصحي تساهم في مساندة الجهود الرسمية في الحد من إنتشار مرض فيروس كورونا، وزيادة الوعي المجتمعي بطرق الوقاية والعلاج من الأمراض الوبائية والمزمنة .

وأضافت أن برنامج الشيخة فاطمة بنت مبارك للتطوع دشن بمبادرة كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات" بهدف استقطاب الشباب وتأهيلهم وتمكينهم من خدمة المجتمعات محليا ودوليا من خلال مبادرات مبتكرة في المجال الصحي التطوعي والعطاء المجتمعي والتسامح الإنساني انطلاقا من توجيهات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة و أخيه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في تمكين الشباب وترسيخ ثقافة العمل التطوعي والعطاء المجتمعي والتسامح الإنساني .

و أكدت أن إطلاق مبادرة التوعية الصحية العمالية التطوعية يأتي في إطار سلسلة من المبادرات المبتكرة في المجال الصحي التطوعي و التي صممت من قبل رواد الأعمال الاجتماعية من القيادات الإماراتية التطوعية الشابة .

وقالت إن برنامج الشيخة فاطمة بنت مبارك للتطوع يحرص على إستقطاب العقول الشابة وتأهيلها وتمكينها من خدمة المجتمع ورد الجميل للوطن من خلال مبادرات مبتكرة تساهم في دعم جهود مؤسسات الدولة الصحية الحكومية والخاصة.

و أشارت إلى أن مبادرة التوعية الصحية العمالية التطوعية ستسهم بشكل فاعل في زيادة الوعي لدى العمال بأهم الأمراض وأفضل سبل العلاج والوقاية منها إضافة إلى تمكين أطباء الإمارات من التطوع الصحي لخدمة مختلف فئات المجتمع .

و أوضحت أن مبادرة التوعية الصحية العمالية التطوعية تضمت جلسات توعوية وتدريبية حول أسس النظافة الشخصية و الوقاية من الأمراض المعدية للمئات من العمال من خلال تلقيهم معلومات مفيدة عن أهمية الإلتزام بمعايير الصحة والنظافة الشخصية ، وأعراض الأمراض المعدية الشائعة وطرق الوقاية منها ونصائح طبية لتوجيه العمال إلى أساليب المحافظة على صحتهم من المخاطر التي يتعرضون لها في عملهم، مثل ضربات الشمس والإجهاد الحراري والرعاف وفقدان الوعي، وكيفية تقديم الإسعافات الأولية لزملائهم الذين يتعرضون لمثل هذه الحالات الطارئة .

ولفتت إلى أن الفريق القائم على تنفيذ الحملة من المتطوعين في برنامج الشيخة فاطمة للتطوع حرص على أن تكون المحاضرات بعدة لغات مختلفة تشمل تلك التي يتحدث بها العمال، لضمان استيعابهم التام لما يتم تقديمه إليهم من معلومات ونصائح، بما ينعكس بشكل عملي على سلوكهم وعاداتهم .

Advertisements

و أشارت إلى أنه تم توزيع مستلزمات الحماية الشخصية للعمال للنظافة الشخصية إلى جانب تدريبهم على كيفية استخدام الكمامات وآلية التخلص الآمن منها للتأكد من تحقيق الإفادة القصوى منها .

و ثمنت نورة السويدي مبادرات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك المجتمعية و التطوعية و الإنسانية محليأ ودوليا و التي ساهمت خلال السنوات الماضية في تقديم خدمات تشخيصية وعلاجية ووقائية للملايين في مختلف دول العالم في نموذج مبتكر في مجال التطوع المجتمعي والتسامح الإنساني والعطاء المجتمعي.

من جهتها قالت العنود العجمي مديرة مبادرة زايد العطاء المديرة التنفيذية لبرنامج القيادات الإماراتية التطوعية الشابة إن مبادرة التوعية الصحية العمالية التطوعية أطلقت في إطار برنامج الإمارات للتوعية الصحية "توعية" و تهدف إلى تشجيع العمال على اتباع أنماط حياة صحية وزيادة وعيهم بأهمية ممارسة النشاط البدني، وتناول الغذاء الصحي والابتعاد عن السلوكيات غير الصحية والتبغ، وبناء قدرات المجتمع لتبني أنماط حياة صحية وإكسابهم المهارات اللازمة للسيطرة على الأمراض المزمنة خاصة زيادة ضغط الدم، وارتفاع نسبة الدهون وغيرها.

و أشارت إلى أن المبادرة الصحية التطوعية يتم تنفيذها في الأسواق وسكن العمال والمصانع وسط تدابير صحية وقائية وتنضوي ضمن مبادرة تعزيز الوعي بأنماط الحياة الصحية "تعزيز" لبناء مجتمع صحي عن طريق تمكين الأفراد من تبني أنماط حياة صحية تساهم في الحد من انتشار الأمراض المزمنة والمعدية.

و أكدت أهمية المبادرة التوعوية لزيادة وعي العمال بأهم الأمراض المزمنة والأمراض المعدية ، مشددة على ضرورة إرتداء الكمامات، والتباعد الجسدي، وغسل اليدين بالطريقة السليمة.

و أوضحت أن الحملة يتم تنفيذها في مناطق جغرافية كبيرة للوصول إلى مختلف المصانع و الأسواق والمساكن العمالية، حتى تكون التوعية أكثر فعالية ، وبعدة لغات للتعامل مع العمال بمختلف جنسيتهم، وتثقيفهم بسبل الوقاية من الإصابة بكورونا للحد من انتشار هذا الفيروس وتوعيتهم بسبل الوقاية عبر الإرشادات الصحية والوقائية، وتوفير مواد وأدوات التعقيم، إلى جانب دعمهم بالاحتياجات الضرورية للحفاظ على صحتهم والاعتناء بها، بما يمكنهم من ممارسة حياتهم، ومزاولة أعمالهم في القطاعات الحيوية.. مشيرة إلى أن الحملة تتضمن محاضرات و ورشا خاصة بالصحة عن الوقاية من الإصابة بفيروس "كورونا" و طرق انتقال العدوى و كيفية حماية أنفسهم و الأعراض التي تظهر على الشخص المصاب و غيرها من الإرشادات الأخرى.

و قالت العجمي إن برنامج الشيخة فاطمة للتطوع فتح الفرصة للتطوع أمام منتسبيه من خط الدفاع الأول ليكونوا سفراء في مجال التوعية الصحية التطوعية وتمكين الكوادر الطبية في خدمة المجتمع ورد الجميل للوطن.. مشيرة إلى أن المتطوعين تم تدريبهم و تزويدهم بوسائل الدعم اللازم للقيام بعملية التثقيف والإرشاد الصحي ميدانيا وافتراضيا لأكثر من مليون مستفيد .

و أعربت عن شكرها و تقديرها للدور الذي تقوم به طواقم الأطباء و فرق الكوادر الطبية والفنية عبر تنفيذ مهام إنسانية جليلة قل نظيرها في واقعنا في مواجهة هذه الجائحة وما يقدمونه من بذل وعطاء وتفان وتضحية يستحق كل الثناء والتقدير والعرفان من جميع أفراد المجتمع دون استثناء.

و أشارت إلى أن " مبادرة التوعية الصحية العمالية التطوعية " تأتي استكمالا للمبادرات السابقة التي تبنتها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية والتي ساهمت بشكل فاعل في تمكين الأطباء والكوادر الطبية في الإمارات من خدمة المجتمعات محليا ودوليا وإكسابهم مهارات عملية وعلمية في مجال الإستجابة الطبية التطوعية للطوارىء والأزمات وإدارة العيادات والمستفيات الميدانية والمتنقلة والإفتراضية .