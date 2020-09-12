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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البرازيل ترصد 874 وفاة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 سبتمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل 874 حالة وفاة بسبب مرض (كوفيد19-) الذي يسببه فيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 130396 حالة وفاة.
كما تم خلال الـ24 ساعة الماضية تسجيل 43718 إصابة بالفيروس في البرازيل لترتفع حصيلة الإصابات إلى أكثر من 4 ملايين و282 ألف إصابة.
وأشارت الوزارة إلى تعافي أكثر من 80 بالمئة من المصابين (3530655) وإلى خضوع 621113 شخصا للإشراف الطبي.
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