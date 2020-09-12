المؤبد لمرشد الإخوان و11 آخرين في مصر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قضت محكمة مصرية أمس بالسجن المؤبد بحق محمد بديع مرشد جماعة الإخوان المسلمين المصنفة على قائمة الإرهاب و11 آخرين في قضية «أحداث عنف بورسعيد».

وأصدرت محكمة جنايات بورسعيد والمنعقدة بمجمع محاكم طرة أمس حكمها في إعادة محاكمة بديع و74 آخرين من قيادات جماعة الإخوان، في أحداث العنف التي وقعت في محافظة بورسعيد في أغسطس 2013، والمعروفة إعلاميا باسم «أحداث قسم شرطة العرب».

وعاقبت المحكمة 56 من المتهمين في القضية بالسجن المشدد 3 سنوات، وقضت غيابيا على اثنين في القضية بالسجن المشدد 3 سنوات، كما حكمت بالسجن لمدة ستة أشهر على ثلاثة، وانقضاء الدعوى الجنائية لوفاة شخص واحد.

وكانت النيابة نسبت للمتهمين أنهم في الفترة من 16 أغسطس 2013 ارتكبوا «جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء عملهم بالقوة والعنف وحمل بعضهم أسلحة نارية».

وكانت محكمة جنايات بورسعيد عاقبت بديع والقياديين محمد البلتاجي وصفوت حجازي و16 آخرين بالسجن المؤبد، ومعاقبة 76 متهما آخرين هاربين بذات عقوبة السجن المؤبد غيابيا لكل منهم، ومعاقبة 28 آخرين حضوريا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، والقضاء ببراءة 68 متهما.