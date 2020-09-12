مقتل والي داعش ومرافقيه في صلاح الدين

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وقال العقيد محمد خليل البازي من قيادة شرطة محافظة صلاح الدين إن «قوة مشتركة من الجيش والشرطة نصبت كمينا الليلة الماضية لعدد من عناصر داعش في منطقة الفرحاتية جنوب شرق سامراء، أعقبه حدوث اشتباك مع الجماعة المسلحة أسفر عن مقتل وهب إبراهيم والي صلاح الدين وثلاثة من مرافقيه».
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