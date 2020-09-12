مقتل والي داعش ومرافقيه في صلاح الدين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن مصدر أمني عراقي في محافظة صلاح الدين أمس مقتل والي ولاية صلاح الدين في تنظيم داعش وثلاثة من مرافقيه في كمين جنوب شرق سامراء. وقال العقيد محمد خليل البازي من قيادة شرطة محافظة صلاح الدين إن «قوة مشتركة من الجيش والشرطة نصبت كمينا الليلة الماضية لعدد من عناصر داعش في منطقة الفرحاتية جنوب شرق سامراء، أعقبه حدوث اشتباك مع الجماعة المسلحة أسفر عن مقتل وهب إبراهيم والي صلاح الدين وثلاثة من مرافقيه».

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