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44 طنا من السلال الغذائية السعودية لصعدة ومأرب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية أمس، 44 طنا و400 كجم من السلال الغذائية في عزلتي الأزهور وآل عطيف بمديرية رازح التابعة لمحافظة صعدة، استفاد منها 1,800 نازح ومتضرر.

وفي مديرية الجوية بمأرب، وزع المركز مواد إيوائية للنازحين، استفاد منها 156 فردا، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية، حيث جرى تسليم 27 خيمة، و126 بطانية، و54 بساطا، و27 حقيبة إيوائية.

وفي تعز واصل مركز الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل بالمحافظة تقديم خدماته الطبية المتنوعة لمن فقدوا أطرافهم من أبناء الشعب اليمني الشقيق بدعم سخي من مركز الملك سلمان للإغاثة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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