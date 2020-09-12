44 طنا من السلال الغذائية السعودية لصعدة ومأرب

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وفي مديرية الجوية بمأرب، وزع المركز مواد إيوائية للنازحين، استفاد منها 156 فردا، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية، حيث جرى تسليم 27 خيمة، و126 بطانية، و54 بساطا، و27 حقيبة إيوائية.
وفي تعز واصل مركز الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل بالمحافظة تقديم خدماته الطبية المتنوعة لمن فقدوا أطرافهم من أبناء الشعب اليمني الشقيق بدعم سخي من مركز الملك سلمان للإغاثة.
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