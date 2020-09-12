شكرا لقرائتكم خبر 44 طنا من السلال الغذائية السعودية لصعدة ومأرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية أمس، 44 طنا و400 كجم من السلال الغذائية في عزلتي الأزهور وآل عطيف بمديرية رازح التابعة لمحافظة صعدة، استفاد منها 1,800 نازح ومتضرر.

وفي مديرية الجوية بمأرب، وزع المركز مواد إيوائية للنازحين، استفاد منها 156 فردا، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية، حيث جرى تسليم 27 خيمة، و126 بطانية، و54 بساطا، و27 حقيبة إيوائية.

وفي تعز واصل مركز الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل بالمحافظة تقديم خدماته الطبية المتنوعة لمن فقدوا أطرافهم من أبناء الشعب اليمني الشقيق بدعم سخي من مركز الملك سلمان للإغاثة.