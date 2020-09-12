الأمم المتحدة تعتمد قرارا قدمته المملكة بشأن كورونا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس، بأغلبية كبيرة، مشروع قرار يدعو لتنسيق استجابة عالمية عملية لمكافحة جائحة كوفيد-19، تتويجا لجهود المملكة خلال رئاستها لمجموعة العشرين. وقال مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي، إن المملكة ومصر بادرتا بصياغة مشروع قرار يكثف التعاون الدولي بشأن جائحة كورونا.

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