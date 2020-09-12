شكرا لقرائتكم خبر الأمم المتحدة تعتمد قرارا قدمته المملكة بشأن كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي، إن المملكة ومصر بادرتا بصياغة مشروع قرار يكثف التعاون الدولي بشأن جائحة كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر الأمم المتحدة تعتمد قرارا قدمته المملكة بشأن كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.