شكرا لقرائتكم خبر البحرين: العلاقات مع إسرائيل إجراء سيادي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد وزير الداخلية البحريني الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة أن إعلان تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البحرين ودولة إسرائيل يعد إجراء سياديا.

ونقلت وكالة أنباء البحرين (بنا) أمس عن الشيخ راشد قوله، إن ذلك يمثل موقفا شجاعا يعكس حكمة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد ورؤيته الثاقبة.

وأضاف أن هذا الأمر سينعكس على خدمة المصالح العليا للبحرين، داخليا وخارجيا، ويساهم في تعزيز الأمن والاستقرار ونشر مظاهر النماء والازدهار.

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وأوضح أن البحرين تبقى وطن السلام والأمان ومهد التعايش والانفتاح على الآخر، وهو نهج أصيل وممتد في إطار عهد الولاء والانتماء والروح الوطنية الأصيلة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أعلن أمس الأول عن التوصل لاتفاق سلام بين مملكة البحرين وإسرائيل، وأيدت كل من مصر والإمارات الخطوة البحرينية، واعتبرتها نقطة تحول مهمة في طريق التعايش السلمي بالمنطقة.

واعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الاتفاق على التطبيع بين إسرائيل والبحرين، سيمثل «عهدا جديدا للسلام».