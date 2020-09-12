شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بـ"محلية البرلمان": قانون التصالح هدفه "المصالحة" بين المخالف والدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد عطية الفيومى عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن قانون التصالح، هو من القوانين الهامة والجيدة، مشيرا إلى أنه تم تسويقه بشكل خاطئ، لأن اسمه فى الأساس "التصالح" ويعنى أن هناك طرفين سيتصالحان، ولا يوجد هدم أو ما شابه ذلك، أما عن قوانين هدم المخالفات، فهو قانون قديم وموجود ضمن القوانين المصرية منذ عشرات السنوات، ولكن الجهات المعادية لمصر قامت بربط قانون التصالح بالإزلالات.

وأضاف، خلال لقائه مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" الذى يذاع على قناة الحياة: "الناس وصلت لمرحلة أنهم افتكروا أن المخالف مبيتجازاش، واللى حصل أن فى تزامن بين تطبيق قانون التصالح، مع الإزلالات العادية التى تقوم بها الدولة للبناء المخالف، وهو ما استغله الإعلام المعادى لمصر، وقام بالتسويق بشكل خاطئ للقانون الذى صدر فى الأساس من أجل المصالحة".

وأوضح، أن خطاب الحكومة أصبح سهلا وبسيطا ويصل للمواطن بسهولة، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أصدر توجيهات بتخفيض قيمة التصالح للتخفيف عن المواطنين غير القادرين على دفع مبالغ كبيرة، مؤكدا أن هناك فرصة للمواطن أن يتصالح، حتى يحصل على شهادة تمكنه من بيع منزله أو تأجيره وقتما شاء، وتصبح ملكيته له فعلية.