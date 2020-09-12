شكرا لقرائتكم خبر عن معتز عبد الفتاح: مجلس الشيوخ سيكون بيت خبرة وساحة للأفكار الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور معتز بالله عبد الفتاح استاذ العلوم السياسية أن مجلس الشيوخ يحتاج إلى أن يكون بيت خبرة وساحة لأفكار جديدة، مضيفا أن مجلس الشيوخ منوط به أن يكون رئة جديدة أو أوكسجين جديد نثرى به الحياة السياسية فى مصر.

وأضاف معتز عبد الفتاح خلال كلمة له فى الصالون السياسى الذى تنظمه تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تحت عنوان" دور مجلس الشيوخ فى دعم الحياة السياسية المصرية"، أن مجلس الشيوخ يعد أحد أهم الجهات التى تقوم بضبط القوانين، وأن وجود مجلس نيابى ثانى يفيد الحياة السياسية.

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بدأ منذ قليل، الصالون السياسى الذى تنظمه تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تحت عنوان" دور مجلس الشيوخ فى دعم الحياة السياسية المصرية"، بحضور أستاذ العلوم السياسية، الدكتور معتز عبدالفتاح، وتتمحور الملفات التى يناقشها الصالون السياسى للتنسيقية، حول دول مجلس الشيوخ فى دعم الحياة السياسية، وهذا ما يتناوله خالد بدوى عضو التنسيقية.

كما يناقش الصالون دور نواب التنسيقية داخل المجلس، وهو ما يوضحه عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية محمد عزمي.

وتتناول أميرة صابر، عضو التنسيقية، محور التكامل بين مجلسى النواب والشيوخ، فى إخراج القوانين وما يتعلق بذلك من الأمور التشريعية، وتحديث القوانين.