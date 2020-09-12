شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بـ"تنسيقية شباب الأحزاب" يكشف قضايا وملفات النقاش فى مجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد عزمى، عضو مجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن هناك دور كبير يقع على عاتق مجلس الشيوخ، لما له من أهمية كبرى للمرحلة المقبلة.

وأضاف عزمى، خلال كلمة له فى الصالون السياسى الذى تنظمه تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تحت عنوان" دور مجلس الشيوخ فى دعم الحياة السياسية المصرية"، أن العمل داخل تنسيقية شباب الأحزاب على مدار عامين خلق حالة جديدة من الوعى والفكر، مشيرا إلى أن هناك اتفاق حول الرؤى والأفكار من خلال المناقشات التى يتم عرضها فى اللجان المختلفة للتنسيقية والتى تضم أحزاب بمختلف الرؤى والانتماءات.

وأشار محمد عزمى ، إلى أن أعضاء التنسيقية داخل مجلس الشيوخ يتبنون افكار وأراء مختلفة مع الأتفاق على الثوابت الوطنية الأساسية، متابعا: "أولوية العمل داخل المجلس ستكون من رؤية كاملة للأعضاء أن يعمل المجلس على دراسة وبحث كافة الأمور ، موضحا أن نواب التنسيقية داخل مجلس الشيوخ ، يتبنون عدد من القضايا والأفكار داخل المجلس، منها نبذ خطاب الكراهية على منصات التواصل الاجتماعى والتحريض على العنف، وذلك من خلال دراسة ومبادرة أعدها نواب التنسيقية، مؤكدا أن هناك مبادرة ودراسة حول عدد من القضايا منها الإصلاح الضريبى وعدم الازدواج الضريبى، بالإضافة إلى تحقيق بيئة آمنة للمرأة المصرية، وتناول قضايا الأمن المائى، كذلك إشراك مؤسسات المجتمع المدنى والتشارك الحقيقى لمؤسسات المجتمع المدنى، ومساعدة الدولة.

يشار الى أن الصالون السياسى الذى تنظمه تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، انطلق مساء السبت ، تحت عنوان" دور مجلس الشيوخ فى دعم الحياة السياسية المصرية"، بحضور أستاذ العلوم السياسية، الدكتور معتز عبدالفتاح، وتتمحور الملفات التى يناقشها الصالون السياسى للتنسيقية، حول دول مجلس الشيوخ فى دعم الحياة السياسية، وهذا ما يتناوله خالد بدوى عضو التنسيقية، كما يناقش الصالون دور نواب التنسيقية داخل المجلس، وهو ما يوضحه عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية محمد عزمي، فيما تتناول أميرة صابر، عضو التنسيقية، محور التكامل بين مجلسى النواب والشيوخ، فى إخراج القوانين وما يتعلق بذلك من الأمور التشريعية، وتحديث القوانين.