عضو "تنسيقية شباب الأحزاب": مجلس الشيوخ يخفف العبء التشريعى على البرلمان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت أميرة صابر، عضوة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مجلس الشيوخ سيضم خبرات متنوعة وواسعة وأن التكوين سيضم عدد أكبر للنواب الذين يمثلون مختلف الآراء، متابعة: "لدينا تحديات واسعة تتطلب أن ينظر للأمور بشكل أوسع ".

وأضافت أميرة صابر خلال كلمة لها فى الصالون السياسى الذى تنظمه تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تحت عنوان" دور مجلس الشيوخ فى دعم الحياة السياسية المصرية"، أن مجلس الشيوخ له طبيعة خاصة فهو يضم عناصر مختلفة فى تكوينه وهو يضمن وجود عدد اكبر ممن يمثلون أفكار وايديولوجيات مختلفة، مشيرة إلى أننا رأينا فى مجلس النواب إصدار العديد من القوانين والتشريعات، بعدد كبير.

وأشارت أميرة صابر إلى أن مجلس الشيوخ بدوره سيساهم بشكل كبير فى التأنى والتروى قبل إصدار القوانين وتخفيف العبء التشريعى على مجلس النواب، وسيكون هناك تكامل بين مؤسسات الدولة التشريعية.

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بدأ منذ قليل، الصالون السياسى الذى تنظمه تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تحت عنوان" دور مجلس الشيوخ فى دعم الحياة السياسية المصرية"، بحضور أستاذ العلوم السياسية، الدكتور معتز عبدالفتاح، وتتمحور الملفات التى يناقشها الصالون السياسى للتنسيقية، حول دول مجلس الشيوخ فى دعم الحياة السياسية، وهذا ما يتناوله خالد بدوى عضو التنسيقية.

كما يناقش الصالون دور نواب التنسيقية داخل المجلس، وهو ما يوضحه عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية محمد عزمي.

وتتناول أميرة صابر، عضو التنسيقية، محور التكامل بين مجلسى النواب والشيوخ، فى إخراج القوانين وما يتعلق بذلك من الأمور التشريعية، وتحديث القوانين.