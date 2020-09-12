شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بـ"تنسيقية شباب الأحزاب": مجلس الشيوخ يعطى فرصة لإعداد القوانين بشكل متزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال خالد بدوى عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مجلس الشيوخ يعد من أقدم المجالس النيابية المصرية، مضيفا أن مصر لم تبتكر أو تبتدع مجلس الشيوخ، وأن مصر مثلها مثل الكثير من دول العالم مثل أمريكا وفرنسا وايطاليا لديها غرفتين باختلاف تشكيلتها وصلاحيتها.

وأضاف خالد بدوى خلال كلمة له الصالون السياسى الذى تنظمه تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تحت عنوان" دور مجلس الشيوخ فى دعم الحياة السياسية المصرية"، أن الدولة ارتأت بعد حالة الاستقرار التى تشهدها الان قضية اكمال المثلث الخاص بالدولة المصرية، مشيرا إلى أن مجلس الشيوخ المصرى يعد حلقة وصل بين النواب والحكومة والرئيس والشعب المصرى وأنه مكمل للغرفة التشريعية وهى البرلمان وله صلاحيات.

وأشار خالد بدوى إلى أن مجلس الشيوخ سيقع عليه عبء كبير جدا فى الفترة القادمة وأن دعم الحياة السياسية تحتاج بوصلة تديرها مجلس حكماء، مؤكدا أن وجود مجلس الشيوخ سيعطى الفرصة الكاملة لمجلس النواب لإعداد القوانين بشكل متزن إلى جانب ما يحيله إليه رئيس الجمهورية.

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وبدأ منذ قليل، الصالون السياسى الذى تنظمه تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تحت عنوان" دور مجلس الشيوخ فى دعم الحياة السياسية المصرية"، بحضور أستاذ العلوم السياسية، الدكتور معتز عبدالفتاح، وتتمحور الملفات التى يناقشها الصالون السياسى للتنسيقية، حول دول مجلس الشيوخ فى دعم الحياة السياسية، وهذا ما يتناوله خالد بدوى عضو التنسيقية.

كما يناقش الصالون دور نواب التنسيقية داخل المجلس، وهو ما يوضحه عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية محمد عزمي.

وتتناول أميرة صابر، عضو التنسيقية، محور التكامل بين مجلسى النواب والشيوخ، فى إخراج القوانين وما يتعلق بذلك من الأمور التشريعية، وتحديث القوانين.