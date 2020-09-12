شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بـ"تنسيقية شباب الأحزاب": التنسيقية منصة حوارية تجمع كافة الأطياف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أحمد عبد الصمد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه منذ اليوم الأول لتأسيس التنسيقية وكان الهدف لها أن تكون منصة حوارية تجمع كافة الأطياف للعمل سويا من أجل مستقبل هذا الوطن وجعل أصوات الشباب مسموعة فى صنع القرار.

وأضاف أحمد عبد الصمد خلال كلمة له الصالون السياسى الذى تنظمه تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تحت عنوان" دور مجلس الشيوخ فى دعم الحياة السياسية المصرية"، أن تنسيقية شباب الأحزاب قامت بالعشرات من المبادرات الميدانية التى تخص المجتمع.

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بدأ منذ قليل، الصالون السياسى الذى تنظمه تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تحت عنوان" دور مجلس الشيوخ فى دعم الحياة السياسية المصرية"، بحضور أستاذ العلوم السياسية، الدكتور معتز عبدالفتاح، وتتمحور الملفات التى يناقشها الصالون السياسى للتنسيقية، حول دول مجلس الشيوخ فى دعم الحياة السياسية، وهذا ما يتناوله خالد بدوى عضو التنسيقية.

كما يناقش الصالون دور نواب التنسيقية داخل المجلس، وهو ما يوضحه عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية محمد عزمي.

وتتناول أميرة صابر، عضو التنسيقية، محور التكامل بين مجلسى النواب والشيوخ، فى إخراج القوانين وما يتعلق بذلك من الأمور التشريعية، وتحديث القوانين.