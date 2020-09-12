شكرا لقرائتكم خبر عن معتز عبد الفتاح يكشف دور مجلس الشيوخ فى دعم الحياة السياسية المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور معتز عبدالفتاح أستاذ العلوم السياسية، إن "مجلس الشيوخ يعد ترس فى ماكينة تسمى الدولة"، مضيفا أن "التحدى الأكبر الذى يواجه المجلس أن يقوم بوظيفته المنصوص عليها فى الدستور، وأن يكون مجلسا استشاريا فيما يعرض عليه".

وأضاف معتز عبد الفتاح خلال كلمة له بالصالون السياسى الذى تنظمه تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تحت عنوان "دور مجلس الشيوخ فى دعم الحياة السياسية المصرية"، أن الدولة ليست كائن طبيعى ولكن كيان اخترعه البشر، مشيرًا إلى أن مجلس الشيوخ مطالب بأن يقترح ما يراه من مشروعات كى تقوم الدولة بوظائفها الأمنية والخدمية والتنموية.

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وأوضح الدكتور معتز عبدالفتاح أستاذ العلوم السياسية، أن الوظيفة التربوية للدولة وظيفة فى غاية الأهمية.

بدأ منذ قليل، الصالون السياسى الذى تنظمه تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تحت عنوان "دور مجلس الشيوخ فى دعم الحياة السياسية المصرية"، بحضور أستاذ العلوم السياسية، الدكتور معتز عبدالفتاح، وتتمحور الملفات التى يناقشها الصالون السياسى للتنسيقية، حول دول مجلس الشيوخ فى دعم الحياة السياسية، وهذا ما يتناوله خالد بدوى عضو التنسيقية.