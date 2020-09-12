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انطلاق الصالون السياسى لتنسيقية شباب الأحزاب لمناقشة دور مجلس الشيوخ

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلق مساء اليوم السبت ، الصالون السياسى الذى تنظمه تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تحت عنوان" دور مجلس الشيوخ فى دعم الحياة السياسية المصرية"،بحضور  الدكتور معتز عبدالفتاح،أستاذ العلوم السياسية،  وتتمحور الملفات التى يناقشها الصالون السياسى للتنسيقية، حول دول مجلس الشيوخ فى دعم الحياة السياسية، وهذا ما يتناوله خالد بدوى عضو التنسيقية. 

 

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كما يناقش الصالون دور نواب التنسيقية داخل المجلس، وهو ما يوضحه عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية محمد عزمي ، فيما تتناول  أميرة صابر، عضو التنسيقية، محور التكامل بين مجلسى النواب والشيوخ، فى إخراج القوانين وما يتعلق بذلك من الأمور التشريعية، وتحديث القوانين.

 

 

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