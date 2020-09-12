شكرا لقرائتكم خبر عن "سياحة البرلمان" تؤكد إشادة العالم بالتزام المطارات المصرية بالإجراءات الاحترازية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحبت لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، بإعادة تشغيل الخطوط الأوكرانية التى ستبدأ فى تشغيل رحلاتها الجوية المنتظمة إلى القاهرة، وذلك اعتبارا من منتصف سبتمبر الجارى بعد فترة توقف دامت لعدة أشهر على خلفية أزمة فيروس كورونا المستجد.

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وقال النائب عمرو صدقى، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، فى بيان له اليوم، أن السياح الأوكرانيين أصبحوا من أهم سياح العالم حرصا على زيارة المحافظات والمدن والمناطق السياحية والأثرية بصفة عامة، ولمدينتى شرم الشيخ والغردقة بصفة خاصة، مشيرا إلى أهمية دور وزارة الطيران المدنى فى إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بتشغيل الرحلات الأوكرانية من مطار كييف الدولى إلى مطار القاهرة من خلال شركة "نيوستار" لخدمات الطيران والمعنية بتقديم الخدمات الأرضية للطيران الأوكرانى فى مطار القاهرة، مؤكدا نجاح وزارة الطيران المدنى وبإشادة كبيرة من جميع سياح العالم فى اتخاذ جميع التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بمختلف المطارات المصرية لدرجة أن السياح من مختلف دول العالم روجوا وأشادوا بمستوى الخدمة والأداء والالتزام بتدابير مواجهة فيروس كورونا، وناشدوا سياح العالم بزيارة مصر للاستمتاع بها وبمناطقها السياحية والأثرية.

وكانت العديد من شركات الطيران العالمية قد استأنفت منذ بداية شهر سبتمبر الجارى رحلاتها إلى مطار القاهرة بعد فترة توقف لعدة أشهر بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، أبرزها الخطوط الروسية إيروفلوت والخطوط الملكية الهولندية، وسط اتخاذ كافة التدابير الخاصة بفيروس كورونا التى أعلنتها سلطة الطيران المدنى المصرى.