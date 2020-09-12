وزير خارجية البحرين: السلام مع إسرائيل خطوة لتجسيد المبادرة العربية

قال وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني، اليوم السبت، إن اتفاق السلام الذي أبرمته البحرين مع إسرائيل يعد خطوة لاستعادة حقوق الشعب الفلسطيني والعمل على تجسيد المبادرة العربية، وفقاً لسكاي نيوز. وأضاف الزياني إن هدف البحرين من إقامة علاقات مع إسرائيل، هو تحقيق الأمن والاستقرار وترسيخ السلام في المنطقة. مع إسرائيل، هو تحقيق الأمن والاستقرار وترسيخ السلام في المنطقة. وأكد الزياني على تمسك البحرين بموقفها الثابت والدائم تجاه الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وضرورة حصوله على كامل حقوقه Advertisements المشروعة. المشروعة. وتابع الزياني سعيدون بأن نكون مع الإمارات في هذه اللحظة التاريخية المهمة لدعم جهود السلام، والتوجه نحو استقرار المنطقة. واختتم الزياني حديثه قائلًا " القضية الفلسطينية مستمرة منذ وقت طويل، وكلنا نؤمن بأنها القضية الأولى ونريد حلها، لأن حلها سيؤثر إيجابيا على السلام في المنطقة، وهذا موقفنا الثابت".

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