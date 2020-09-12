المغرب يُسجل 2238 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم السبت، عن تسجيل 2238 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 84435 حالة في المغرب.

وأفادت المعطيات الرسمية تسجيل 29 وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات إلى 1553 حالة.

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وتم التأكد من 1673 حالة شفاء إضافية؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 65867.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.