بريطانيا تُسجل 3497 إصابة جديدة بكورونا

سجلت السلطات الصحية البريطانية، اليوم السبت، 3497 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يمثل انخفاضا طفيفا مقارنة مع أمس الجمعة الذي سجلت فيه 3539 إصابة.

وأكدت السلطات الصحية تسجيل 9 وفيات جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي

الضحايا إلى 41623.

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يُذكر أن حصيلة الإصابات التي سجلت يوم الجمعة كانت الأعلى منذ منتصف مايو، في الوقت الذي تستعد فيه البلاد لفرض حظر جديد

على التجمعات اعتبارا من يوم الاثنين للحد من تفشي الفيروس.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.