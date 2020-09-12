سفير فلسطين في البحرين يُغادر إلى بلاده بعد قرار استدعاءه

غادر سفير دولة فلسطين لدى البحرين خالد عارف اليوم /السبت/ مملكة البحرين، متوجها إلى فلسطين، بعد قرار وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، باستدعائه الفوريللتشاور، بعد الإعلان عن "الاتفاق التطبيعي" بين البحرين ودولة إسرائيل.
- أعلنت أمس رفضها واستنكارها الشديدين للإعلان الثلاثي الأمريكي - البحريني - الإسرائيلي.
وكانت القيادة الفلسطينية - وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)
وطالبت القيادة، مملكة البحرين، بالتراجع الفوري عن هذه الخطوة، لما تلحقه من ضرر كبير بالحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني والعمل العربي المشترك.
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