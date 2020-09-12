روسيا: مصرع شخصين في تحطم طائرة رياضية بضواحي موسكو

قُتل شخصان كانا على متن طائرة رياضية خفيفة تحطمت بضواحي موسكو اليوم السبت، وفقاً لروسيا اليوم. وأكدت إن جثتي القتيلين تم العثور عليهما داخل الطائرة التي سقطت قرب مدينة شولكوفو على بعد 15 كم شمال شرقي موسكو. شمال شرقي موسكو. وأكد مصدر في وزارة الطوارئ لوكالة "تاس" أن القتيلين هما الطيار وراكب الطائرة التي وقعت في قلع رمال مغمور بالمياه.

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