السودان يُجلي 160 من مواطنيه من ليبيا

قالت وزارة الخارجية السودانية، إنها أجلت بالتنسيق والتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، والسفارة السودانية في طرابلس، 160 مواطنا سودانيا من ليبيا.

وأوضحت وزارة الخارجية السودانية، في بيان، أن المواطنين السودانيين وصلوا إلى الخرطوم اليوم السبت

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بعد جهود كبيرة بذلتها في تنظيم هذه الرحلة مع اللجنة العليا للطوارئ الصحية، والطيران المدني، ووزارة الصحة الاتحادية.

يُذكر أن وزارة الخارجية السودانية وبالتنسيق مع المنظمة الدولية

للهجرة، تقوم بتنظيم رحلات الإجلاء للسودانيين من ليبيا منذ الأول من يونيو عام 2019، وحتى الآن، وبلغ عدد رحلات الإجلاء 13 رحلة، منها واحدة من مدينة بنغازى، وتم إجلاء ما يفوق 5 آلاف مواطن سودانى من ليبيا جواً، إلى جانب تنظيم 15 رحلة براً.