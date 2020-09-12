السفارة الأمريكية: خليفة حفتر تعهد بإعادة بفتح المنشآت النفطية

كتبت أسماء لمنور في السبت 12 سبتمبر 2020 08:17 مساءً - منذ 7 ثواني

أعلنت السفارة الأمريكية في ليبيا، اليوم السبت، أن قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، أبلغها التزامه بفتح المنشآت النفطية في البلاد اعتبارا من اليوم. مؤكدة دعمها الكامل للأطراف الليبية في سعيها للعمل معًا لتحقيق حل ليبي سيادي لقطاع الطاقة.

جاء ذلك في بيان للسفارة نشرته عبر صفحتها على فيسبوك، قالت فيه إن الجيش الوطني الليبي نقل ”الالتزام الشخصي للمشير حفتر بالسماح بإعادة فتح قطاع الطاقة بالكامل في موعد أقصاه 12 ايلول“.

وقالت السفارة ”في الوقت الذي تجتمع فيه الأطراف الليبية المسؤولة في حوار سلمي تسيره الأمم المتحدة، تشعر السفارة الأمريكية بالارتياح حول ما يبدو أنه إتفاق ليبي سيادي لتمكين المؤسسة الوطنية للنفط من استئناف عملها الحيوي وغير السياسي“.

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وأكدت أن ”السفير الأمريكي، شدد على ثقة الولايات المتحدة في المؤسسة الوطنية للنفط ودعمها لنموذج مالي من شأنه أن يشكل ضمانة موثوقة بأنّ ايرادات النفط والغاز ستتم إدارتها بشفافية والحفاظ عليها لصالح الشعب الليبي“.

وشددت في البيان، على أن ”التنفيذ الفوري لهذه الالتزامات يعد أمرًا حيويًا لتعزيز رفاهية الشعب الليبي“، مشيرة إلى أن ”الضمانات الموثوقة ستمكّن جميع الليبيين من أن يكونوا على ثقة تامة بأنّ عائدات النفط والغاز لن يتم اختلاسها“.

وقالت إن ”فتح قطاع الطاقة سيمكن من تحقيق تقدم فيما يتعلق بالإصلاح المطلوب بشدة للترتيبات الأمنية لمنشآت المؤسسة الوطنية للنفط، بما في ذلك الانسحاب الكامل للأفراد العسكريين الأجانب والمعدات الموجودة في مواقع النفط والغاز دون موافقة ليبية واتفاق ليبي لإصلاح حرس المنشآت النفطية وكسر حلقة النهب التي تمارسها بعض الجماعات المسلحة ضد موارد الطاقة التي يمتلكها الليبيون كافة“، وفق نص البيان.