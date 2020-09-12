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مصر تستضيف أضخم حدث رياضي على مستوى العالم منذ بدء الجائحة

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كتبت أسماء لمنور في السبت 12 سبتمبر 2020 08:17 مساءً - منذ ساعة واحدة

مصر تستضيف كأس العالم لكرة اليد العام المقبل

أعلنت مصر عن استضافة بطولة كأس العالم لكرة اليد التي ستنطلق اوائل العام المقبل .

أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أن بطولة كأس العالم لكرة اليد التي ستقام في مصر أوائل العام المقبل، ستمثل أضخم حدث رياضي على مستوى العالم، يتم تنظيمه بحضور جماهيري، منذ بدء جائحة .

ووجه السيسي، خلال استقباله وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، بـ”توفير جميع الإمكانات لنجاح البطولة”، التي تشارك فيها 32 دولة.

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كما وجه الرئيس المصري بـ”حوكمة أداء صندوق المصري، بهدف استدامة عوائده المالية لصالح دعم الأبطال الأولمبيين، واكتشاف ورعاية الموهوبين رياضيا، وإقامة البرامج القومية للياقة البدنية والصحة العامة”.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي، إن وزير الشباب والرياضة في مصر، عرض الاستعدادات النهائية لتنظيم بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال، المقرر أن تستضيفها مصر في يناير 2021.

ونوه الوزير إلى أن اللجنة العليا المعنية بالإشراف على تنظيم كأس العالم لكرة اليد، “تتابع وتراجع كافة الاستعدادات اللازمة لإقامة البطولة على الوجه الأكمل، بما فيها جهود رفع كفاءة البنية التحتية التي ستشملها البطولة”.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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