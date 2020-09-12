كتب هاني نصر العربي في السبت 12 سبتمبر 2020 08:16 مساءً - انت الان تقراء خبر القضاء التركي يأمر بسجن برلمانية معارضة 10 سنوات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة تركية بسجن البرلمانية عن حزب الشعوب الديمقراطي الكردي رمزية توسون 10 سنوات، بتهمة "الانتماء لتنظيم إرهابي مسلح".

وكانت محكمة الجنايات في مدينة ديار بكر ذات الأغلبية الكردية، نظرت ملف توسون من دون حضورها، وأصدرت قراراً بفرض حظر على مغادرتها البلاد، على أن يتم إرسال القرار إلى الأمانة العامة للبرلمان والمدير العام لإدارة الشؤون العقابية في وزارة العدل عند صدور حكم نهائي، بحسب موقع صحيفة "زمان التركية" الإلكترونية.

وكانت النيابة العامة وجهت لتوسون تهمة "الدخول إلى الهيكل التنظيمي لتنظيم حزب العمال الكردستاني الإرهابي، والمشاركة في الأنشطة التنظيمية للتنظيم بإرادتها وبمعرفتها ورغبتها".

وكانت السلطات التركية أصدرت قراراً في يونيو الماضي برفع الحصانة عن برلمانيان ينتميان لحزب الشعوب الديمقراطي وقد تم حبسهما، هما ليلى جوفن وموسى فارس أوغللاري.